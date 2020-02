Lokeren: les joueurs et le staff veulent «continuer à se battre»

Le Sporting Lokeren traverse une période de turbulences tant au niveau sportif que financier, mais les joueurs et le staff de la lanterne rogue de la Proximus League veulent «continuer à se battre» pour le club.

«Nous avons été informés ce matin que le club se trouve dans une situation financière précaire et qu’il est possible que les salaires en retard et futurs tant des joueurs que des entraîneurs ne soient plus payés. Suite à cette nouvelle, les joueurs et le staff ont décidé de continuer à se battre pour le club, malgré ces circonstances difficiles, dans l’intérêt des supporters, des formateurs et des collaborateurs.

Battu 0-2 par Virton, Lokeren est condamné à jouer les play-down de la D1B. Sur le plan financier aussi, les Waaslandiens sont en mauvaise posture et le président Louis De Vries cherche de nouveaux capitaux pour maintenir le club en vie.»

«Lokeren ne va pas déposer le bilan»

Le président de Lokeren a démenti fermement les rumeurs selons lesquelles le Sporting, lanterne rouge en D1B, déposerait le bilan ce vendredi. Un conseil d’admnistration est prévu ce jeudi afin chercher une solution financière pour le club.

«Je ne sais pas d’où viennent ces rumeurs selon lesquelles nous allons déposer le bilan», a déclaré de Vries. «Ce matin, j’ai parlé aux gens du club, aux joueurs et au personnel, et j’ai signalé qu’un conseil d’admnistration se réunira jeudi. Nous allons prendre des décisions à ce sujet. Quelqu’un a mal interprété cela et a eu du mal à le faire ressortir de cette façon. Je reçois sans cesse des appels me demandant si nous allons déposer le bilan vendredi. Ce n’est pas le cas.»

Concernant, l’investisseur chinois, De Vries explique: «nous avons un contrat avec Ke Hua Sports. Et ces personnes vont honorer leur engagement. Il y a cependant eu des problèmes administratifs par rapport à l’aspect financier. Cela nous a mis dans le pétrin. J’ai eu des contact avec les investisseurs ce matin. Et, enfin, nous ne sommes pas la seule société à avoir des problèmes avec les opérations en Chine à cause du coronavirus. Nous avons également soumis aujourd’hui notre dossier de licence pour la saison prochaine.»