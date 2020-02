Le Barça aurait créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour critiquer les joueurs et encenser la direction

Les comptes de Barcelone piratés

Samedi soir après la victoire face Getafe (2-1), des hackers ont pris le contrôle du compte Twitter de Barcelone. Un photomontage de Neymar a notamment été diffusé. Sur le compte arabe, un message indiquant #bartomeuout exigeait donc le départ du président catalan.

Sur différents comptes, OurMine, à l’origine de l’attaque, a aussi diffusé un message justifiant son action. «Bonjour, nous sommes OurMine. Eh bien, c’est la seconde fois, le niveau de la sécurité informatique s’est amélioré mais n’est toujours pas à son top. Pour améliorer la sécurité de vos comptes, contactez-nous».

Le club a finalement récupéré ses comptes et nettoyer sa timeline pour effacer les traces de ce piratage. «Les comptes Twitter du FC Barcelone ont été piratés et c’est pour cela que des messages n’ayant aucun lien avec notre club ont été publiés. Ils ont été supprimés et signalés. Les publications ont été effectuées depuis un outil destiné à l’analyse de données. Le FC Barcelone va mener une enquête de cyber-sécurité et vérifier toutes les plateformes tierces afin d’éviter ce type de problèmes et de garantir le meilleur service à ses socios et à ses supporteurs. Nous sommes désolés pour les malentendus que la situation a pu provoquer», a réagi le club.