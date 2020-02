Soixante ans d’Akéla réunis: les Scouts de Gosselies s’offrent leur record du monde

L’unité scoute de Gosselies va bientôt fêter ses 80 ans d’existence. À cette occasion, ce mouvement de jeunesse multiplie les événements locaux. Dernier en date: une tentative de record du monde.

Fête de la bière, 6h VTT, fête de la Saint-Jean, concours de whist et de belote,… Les Scouts de Gosselies multiplient les événements dans le but de redynamiser leur Ville et la commune carolo en suivant notamment l’élan des apéros urbains de Charleroi Wake Up.

Samedi soir, à l’occasion de son traditionnel souper des anciens, la 3e Terril-Est a décidé de tenter un record du monde. Réunir le plus d’Akéla (totem du responsable de la section Louveteaux) possible au sein d’un même rassemblement.

Derrière ce fameux projet, on retrouve Philippe Cayphas, responsable de la section Loups en 1988. Au mois d’août 2019, il prenait le pli de réunir le plus d’animateurs possible afin de rassembler cinquante années d’Akéla.

Et, en 79 ans d’existence, l’unité gosselienne a vu passer près de quarante Akéla en son sein. Si la plupart de ces animateurs bénévoles sont restés deux années en tant que chef de section, José Delhoux détient la palme. Premier Akéla de la 3TE, il a guidé les jeunes animés Loups de 1942 à 1951.

Le Guinness Book n’a pas jugé notre défi intéressant. Nous avons donc réalisé le ‘record du monde refusé par le Guinness Book’

61 années d’Akéla

Au milieu, Philippe Cayphas, chef d’orchestre de ce projet. Scouts de Gosselies Lors du souper «cheese and wine», plusieurs générations d’Akéla se sont mêlées. De Jean-Marie Mathelart (responsable de section de 1959 à 1961) à Julien Limet (responsable actuel depuis deux ans), ce sont 61 années d’Akéla qui ont été réunies à l’Orangerie de GPH.

Un événement remarquable qui aura été marqué par une tentative de record du monde. Mais malheureusement, celui-ci n’a pas été acté par le célèbre Guinness Book.

«Le Guinness Book n’a pas jugé notre défi intéressant. Nous avons donc réalisé le ‘record du monde refusé par le Guinness Book’», développe Philippe Cayphas avec le sourire.

Un grand rassemblement a été organisé par les Louveteaux de Gosselies. Plus de 100 personnes étaient présentes. Scouts de Gosselies