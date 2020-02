La tradition des grands feux toujours aussi vive, une nouvelle revue paysanne et citoyenne, 70 ans de mariage pour un couple, les éloges de MPH envers Carcela: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi 17 février.

1. Mission royale: comment trouver une issue à la crise?

Le roi entame ce lundi des consultations pour relancer les négociations. Le blocage n’est que renforcé depuis la démission de Koen Geen, vendredi, de sa mission royale.

À force d’épuiser les scénarios de coalition au fédéral, la marge de manœuvre devient très étroite. État des lieux.

2. Les grands feux, tradition bien vivante

La saison des grands feux démarre. Mais qui a allumé la tradition? Et pourquoi est-elle toujours aussi vive à travers la province? Réponses avec deux gardiens de la flamme.

3. L’agro-industrie passée au «Tchaker»

Depuis ce samedi, un nouveau trimestriel a fait son apparition dans les librairies indépendantes ainsi que, en Province de Namur, dans les points de vente et de dépôts de la coopérative Paysan-artisan. «Tchak!» est né: une revue paysanne et citoyenne accompagnant les circuits courts de production et consommation alimentaires.

4. Noces de platine pour un couple de Hannutois

Des noces de platine, c’est rare… C’est pourtant l’exploit réalisé par Auguste Vanden Broeck et Marie-Louise Lafont. Les deux Hannutois se sont en effet promis de s’aimer pour la vie il y a maintenant… 70 ans!

5. Jean-Marie a débuté son périple vers Rome

Jean-Marie Van Bustele est reparti pour un périple pédestre de 1 608 km qu’il a entamé samedi, au départ de la ferme des Quatre Sapins à Wavre. Plus d’une centaine de personnes s’étaient réunies pour l’accompagner au départ.

6. Le patron de la WTA: «Kim est une superstar»

On s’en doute, le retour aux affaires de Kim Clijsters ne fait pas les gros titres qu’en Belgique. Le patron du tennis féminin mondial, Steve Simon, nous a confié en tête à tête tout le bien qu’il pense du retour de Kim Clijsters.

7. Une ferme «sociale et écologique»

Une ancienne petite ferme, pas plus d’un bon hectare de terrain, à la frontière de la ville et de la campagne. C’est là que Valériane Vilim a eu son coup de cœur, achetant la propriété, il y a un an. À quelques centaines de mètres du centre de Beauraing, elle a créé sa ferme «sociale et écologique».

8. Des aires de jeux numériques pour révolutionner l’éducation

La Province de Luxembourg et la HERS section AESI éducation physique, se sont associées pour proposer en prêt deux aires de jeux numériques. Un investissement d’un peu plus de 50 000 euros pour répondre à une demande du monde sportif.

9. Les louanges de MPH envers Carcela: «Jamais été aussi fort»

Carcela est en forme en ce début d’année. L’entraîneur du Standard, qui a parfois eu une relation compliquée avec son ailier, l’affirme: «Il n’a jamais été aussi fort.»

10. Une initiation au street art couronnée de succès

Une vingtaine de 9 à 18 ans a participé, ce samedi, au Centre culturel, à une journée d’initiation au street art. «Cela demande beaucoup de techniques à maîtriser. Outre l’aspect créatif, on ne fait pas du tout n’importe quoi. Je me rends compte de tout le travail qu’il y a lorsque je vois un graffiti artistique en ville. Je me suis prise au jeu et je suis partante pour continuer», nous confie l’une des 20 jeunes apprentis artistes.