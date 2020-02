«Le meilleur homme côté Real», la revue de presse pour le retour d’Hazard

S’il n’a pas marqué, le Belge a été auteur d’une bonne rencontre. Il a notamment provoqué un penalty qui aurait pu permettre au Real Madrid de s’imposer. Les médias espagnols semblent ravis de son retour.

«Hazard est prêt» lance AS. «Contre le Celta, il a été le meilleur joueur sur le terrain côté Madrid. Il a atteint l’objectif d’arriver en bonne forme pour le match capital de Ligue des Champions contre Manchester City».

Il est vrai que le joueur a été à la hauteur de son rendez-vous. Assez vif et faisant preuve de beaucoup d’envie, il a provoqué un penalty qui aurait pu permettre aux Merengues de s’imposer (Ramos a converti le penalty pour faire 2-1). Mais le Celta Vigo a égalisé à la 86e. L’attaquant a réussi 90% de ses passes (48 sur 54) et a aussi délivré trois key passes. Avant de quitter le jeu à la 73%, il a également réussi 2 dribbles sur 4 tentés.

Pour le Mundo Deportivo, «la sortie de l’ancien Chelsea a été le début de la fin pour l’équipe de Zidane contre Celta, dont l’entraîneur a su interpréter ce dont son équipe avait besoin lors des dernières minutes du match. L’entraîneur français comptait faire jouer Hazard environ 60 minutes mais les circonstances du match et sa grande performance l’ont forcé à le faire jouer plus que prévu».

El Pais rappelle un statistique intéressante. «C’est son geste qui a conduit au penalty que Ramos a converti. C’est la troisième fois qu’il amène un penalty cette saison. Seul Fekir, du Betis, arrive à un tel total».

Le plupart des médias espagnols s’accordent pour dire que Hazard a été le meilleur homme sur le pelouse et que son changement a, d’une manière, précipiter la Casa Blanca vers la défaite.

Un retour qui donne envie d’en voir plus

«Je me sentais bien. Les dix premières minutes, j’étais fatigué, mais au fil des minutes, je me suis bien retrouvé. Je suis content de mon match, mais pas du résultat», a expliqué Hazard aux médias espagnols après le match. «Nous travaillons bien et en étant ensemble, nous gagnerons de nombreux matchs et nous réussirons bien», a-t-il conclu.

Zidane a également été satisfait de la prestation de son joueur face au Celta Vigo: «On est content de l’avoir récupéré, de ce qu’il a fait pendant 70 minutes. On sait tout ce qu’il peut nous apporter. On n’est pas allé plus loin que prévu, après trois mois sans compétition, il ne fallait pas trop pousser. Il a amené beaucoup d’actions offensives, et surtout sur le deuxième but. On est tous très content de son retour. Maintenant, on doit préparer notre prochain match, car après il n’y aura que des matches de plus en plus difficiles».

Le Bernabéu lui a fait une très bonne ovation lors de son changement à la 74e minute pour Vinicius.