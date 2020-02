Agissements suspects au Trieu Magotte: des individus en repérage pour d’éventuels cambriolages

Ce dimanche 16 février vers midi, la police de la zone Botha a été prévenue que des agissements suspects se déroulaient au Trieu Magotte à Momignies.

C’est une personne âgée qui a donné l’alerte. Deux jeunes hommes, entre 20 et 25 ans, se sont présentés chez elle pour demander leurs chemins. La police trouve ces agissements suspects et penserait plus vite, a du repérage pour d’éventuels cambriolages.

Elle demande que toutes personnes ayant été témoins de faits similaires ou ayant vu les deux jeunes hommes en question, de prendre contact avec le bureau de police de Momignies au 060/41.40.30 ou le bureau de police de Chimay au 060/21.06.40.