Un temps sec avant le retour des averses en cours de journée

Le temps sera sec ce lundi matin dans la plupart des régions, avec des éclaircies. Mais les averses feront leur retour en cours de journée.

Les averses prévues en cours de journée pourront parfois être orageuses, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés. Il fera encore assez venteux avec des rafales de 80 km/h en cas d’averses.

Ce lundi soir et la nuit prochaine, le temps restera variable avec quelques averses. En Ardenne, les averses pourront adopter un caractère hivernal. Les minima oscilleront entre 1 et 3 degrés en Haute Belgique et de 4 à 6 degrés dans les autres régions. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort, le long du littoral fort à très fort. Les rafales pourront atteindre 50 à 75 km/h, selon l’IRM.