Le débrief sportif du week-end: le Standard quasiment assuré de play-off, Thiam et le bon week-end des athlètes belges et le retour de Hazard

Les play-off qui se dessinent avec les victoires du Standard et de Charleroi et la défaite d’Anderlecht, le retour d’Eden Hazard, la mauvaise perf’ de Neuville et les championnats de Belgique d’athlétisme en salle ... Voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

Athlétisme: Thiam, Laus et Smets brillent aux championnats de Belgique d’athlétisme en salle

La non-tenue des championnats du monde en salle n’a pas déteint sur le niveau des championnats de Belgique indoor qui se sont déroulés dimanche à Gand. Eline Berings (RCG) s’est imposée pour le titre sur 60 mètres haies en 8.10 après ses 8.07 des séries, tandis que Nafissatou Thiam a terminé 4e de la même course.

Camille Laus s’est elle imposée sur le 400m avec un nouveau record personnel (53.11).

Le Suédois Armand Duplantis a amélioré son record du monde du saut à la perche en franchissant la barre à 6m18, samedi, à Glasgow. Ben Broeders, troisième, a lui égalé son record de Belgique à 5m75.

Basket: Mauvais week-end pour les clubs wallons, un concours exceptionnel de dunk en NBA

Sale week-end pour les trois clubs wallons puisque les trois équipes ont perdu. Mons-Hainaut reste malgré tout en tête au classement, à égalité avec l’Antwerp.

LIRE AUSSI | Anvers domine le Spirou (86-78), le Brussels bat Louvain

L’ailier du Miami Heat Derrick Jones Jr a remporté samedi ce qui pourrait rester comme le meilleur concours de dunks de l’histoire de la NBA, battant en finale Aaron Gordon, à l’issue d’un vote très critiqué.

VIDÉOS | NBA: showtime lors d’un slam dunk contest historique… et polémique

Cyclisme: Higuita vainqueur à domicile, Meurisse vainqueur du Tour de Murcie

Le Colombien Sergio Higuita (EF Pro Cycling) a remporté la 3e édition du Tour de Colombie cycliste (2.1), qui s’est achevé dimanche par une étape de montagne de 182,6 km entre Zipaquira et le col El Verjon, à 3.290 mètres d’altitude. La victoire d’étape est revenue au Colombien Daniel Felipe Martinez (EF Pro Cycling), qui a devancé Sergio Higuita. Egan Bernal (Ineos), le vainqueur du dernier Tour de France, s’est classé 3e à 3 secondes.

Xandro Meurisse (Circus – Wanty Gobert) a remporté le classement final du Tour de Murcie (2.1), dont la 2e et dernière étape a été gagnée par l’Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana) samedi à Murcie, en Espagne.

Mais aussi :

Tour de la Provence : Nairo Quintana vainqueur final

Clasica de Almeria: Pascal Ackermann réalise le doublé

Giulio Ciccone s’impose en solitaire au Trofeo Laigueglia

Cyclocross : Eli Iserbyt s’impose à Hulst

Football - Pro League: Les Mauves disent sans doute adieu aux play-off tandis que le Standard s’y installe

En gagnant à Genk dimanche soir (1-3), le Standard a sans doute fait un pas de géant vers une qualification pour les play-off 1. Les «rouches» y ont mis la manière et ont fait preuve d’une belle maturité dans un déplacement qui ne s’annonçait pas forcément simple.

Du côté d’Anderlecht, par contre, on devra prier pour participer à ces play-off 1. La défaite à Malines ne souffre d’aucune contestation et ne rassure personne. Le niveau de jeu n’était pas à la hauteur et l’exclusion un peu stupide de Doku reflète le manque d’expérience de cette équipe.

Photo News

Bruges s’est quant à lui fait un peu peur face à Waasland-Beveren, mais les hommes de Philippe Clement sont allés chercher une victoire importante qui leur permet de conserver une grande avance sur La Gantoise (9 pts).

Dans les autres rencontres, Charleroi a pris un bon point à l’Antwerp et s’assure aussi d’une place au chaud parmi le top 6.

Football - A l’étranger

L’info Diables du week-end, c’est le retour d’Eden Hazard sur les terrains de football. Le Belge était titulaire face au Celta Vigo.

En Angleterre, du spectacle malgré un nombre réduit de matches dû à la trêve. Ce qui n’a pas empêché de voir de jolies choses. Liverpool a encore gagné et le titre ne semble n’être plus qu’une question de temps.

Tottenham s’est imposé à Aston Villa (2-3) et a fait un pas vers la qualification vers la Ligue des Champions. Une compétition que Manchester City ne connaîtra pas pendant deux saisons suite à son exclusion.

En Allemagne, on notera le but de Boyata qui aidé son club à renouer avec la victoire à Paderborn (1-2).

Naples s’est imposé dimanche à Cagliari grâce à un but de Dries Mertens (0-1). Le Diable Rouge a joué toute la rencontre alors que Radja Nainggolan, suspendu, était absent chez les Sardes. Grâce à ce but (66e), Mertens a porté son total à 120 et n’en est plus qu’à une longueur de Marek Hamsik, le meilleur canonnier de l’histoire du club.

Moteurs: Neuville se fait rejoindre au classement général

Elfyn Evans (Toyota Yaris) a remporté le Rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), ce dimanche, dans le comté de Värmland. Le Britannique a devancé l’Estonien Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe). Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) a pris la troisième place au détriment du Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) s’est classé sixième.

Photo News

En Formule E, Mitch Evans a remporté l’ePrix de Mexico, Stoffel Vandoorne a malheureusement abandonné et cède par conséquent sa première place au championnat.

Tennis: Le grand retour pour Kim Clijsters, Monfils et Bertens empochent un tournoi de plus

Avant son grand retour sur le circuit WTA, ce lundi après-midi (pas avant 16 heures en Belgique, 19 heures à Dubaï), Kim Clijsters est encore montée en puissance, hier à Dubaï, en s’entraînant avec la N.2 mondiale, Simona Halep. Avant le grand saut dans l’inconnu, ce lundi au 1er tour face à l’Espagnole Garin Muguruza (WTA 16)

LIRE AUSSI | 6 choses à savoir avant le grand retour à la compétition de Kim Clijsters

Mais aussi :

Gaël Monfils conserve son titre à Rotterdam

Kiki Bertens prolonge son règne au tournoi WTA de Saint-Pétersbourg