Un homme retranché chez lui menace de faire exploser sa maison à Awans

Un individu retranché chez lui, rue des Champs à Awans (province de Liège), menace de faire exploser sa maison, a confirmé dimanche soir le bourgmestre de la commune, Thibaud Smolders.

Aux alentours de 19h, un voisin a appelé la zone de police de Grâce-Hollogne/Awans après que le suspect eut annoncé sa volonté de faire exploser une ou plusieurs bonbonnes de gaz.

Les autorités ont décidé d'évacuer les habitations situées sur 70 mètres de part et d'autre de l'habitation de l'individu. Le parquet de Liège a été prévenu et le magistrat de garde a fait appel aux unités spéciales d'intervention de la police fédérale, pour négocier et résoudre la situation sans dommage.

À 21h, l'opération était toujours en cours et les motivations du suspect étaient encore inconnues. Selon les premiers éléments, la personne se trouverait dans une situation d'isolement.