Record de température pour un 16 février à Uccle

Le mercure a culminé à 16,4 °C ce dimanche à Uccle, ce qui constitue un nouveau record. Le précédent pour un 16 février était de 16,2 °C et datait de 2007, selon le météorologue de l’IRM.

Par ailleurs, des rafales de vent jusqu’à 108 km/h ont été enregistrées ce dimanche, à Uccle et Stabroek, et de plus de 100 km/h dans divers endroits du pays, en raison de la tempête Dennis.