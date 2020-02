D3 B Amateurs: Warnant et Raeren renversent des situations compliquées

Le top 4 reste inchangé mais que ce fut compliqué tant pour Warnant, mené 0-2, avant de s'imposer contre Oppagne, et Raeren, mené 1-0 à Aywaille. Spy stoppe sa spirale, Ciney est mal payé, Mormont sans souci contre Jodoigne.

D3B Amateurs

Spy - SC Habay La Neuve 1-1

Buts: N'Diaye (0-1, 32e), Sbaa (1-1, 47e)

La série de défaite de Spy s’est arrêtée face à Habay, même si elle en prenait le chemin à la 32e, avec le but d’Habay. Mais Sbaa, juste au retour des vestiaires, fera le 1-1. Cela reste une mauvaise affaire avec la victoire de Huy contre Rochefort.

Herstal - Ciney 2-1

Buts: Remacle (PEN 1-0, 77e), Villano (1-1, 81e), Guichard (2-1, 90e)

Dernier quart d’heure de folie à Herstal où Remacle, sur penalty, débloqua la rencontre. Villano pensait avoir fait le plus dur en égalisant mais les Cinaciens ne seront pas payés de leurs efforts puisque Guichard, à la 90e, offrira les trois points à Herstal.

Warnant** - Oppagne 3-2

Buts: Etienne (0-1, 11e), Raskin (0-2, 21e), Saglam (PEN 1-2), Scevenels (2-2, 76e), Saglam (3-2, 87e)

Peut-on parler de la réaction du champion, lorsqu’on est mené 0-2, sur son terrain, dès la 21e, et que l’on parvient à s’imposer en toute fin de rencontre. En tout cas, Oppagne a bousculé Warnant avec Etienne et Raskin. Un penalty de Saglam relançait Warnant qui, dans le dernier quart d’heure, fera la différence avec Scevenels et Saglam. Seul bémol, la carte rouge de Carvalho, pour deux jaunes, à la 90e.

Richelle - FCB Sprimont 1-0

Un but et trois points, Richelle reste dans le sillage des deux premiers grâce à ce score arsenal.

Meix-Devant-Virton - Aische 1-2

Buts: Dethier (0-1, 13e), Gaziaux (0-2, 39e), Lecomte (PEN 1-2, 90e)

Victoire logique pour les Aischois avec deux buts en première période signés Dethier et Gaziaux. Meix aura le bon goût de ne rien lâcher, se retrouvant à dix (2 jaunes pour Herman), à la 86e, il réduira le score sur penalty, à la 90e.

Aywaille - Raeren 2-4

Buts: Kupper csc (1-0, 29e), Collubry (1-1, 59e), Niro (1-2, 66e), csc (2-2, 78e), Becirovic (2-3, 79e), Klauser (PEN 2-4, 90e)

Le vent aura joué un rôle prépondérant dans cette rencontre puisqu’avec le vent favorable, Aywaille parvenait à prendre l’avance, sur un but contre son camp de Kupper. Insuffisant, cependant, puisqu’à la reprise, Raeren, profitant de ce même « avantage » égalisera par Collubry et prendra l’avance via Niro. Suite à un cafouillage, Aywaille reviendra à hauteur des visiteurs qui, à peine remis en jeu, placeront, à nouveau, le ballon au fond des buts de Delbouille. Le dernier rempart d’Aywaille qui sera exclu pour mauvais geste et causera le penalty que Klauser placera au fond.

Mormont* - RAS Jodoigne 3-1

Buts: Godelaine (1-0, 11e), Crevecoeur (2-0, 14e; 3-0, 44e), Puttemans (3-1, 78e)

Tout était dit dès le repos avec Godelaine qui ouvrit le marque à la 11e puis Crevecoeur pour signer un doublé aux 14e et 44e minutes. Jodoigne sauvera l’honneur à la 78e, avant d’être obligé de finir à dix suite à l’exclusion de Lisman, pour deux jaunes.