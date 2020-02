D3 A Amateurs: Gosselies renversé par Tertre, le PAC empoche trois bons points, Walhain perd deux points

Alors qu'il menait 2-0 à la 38e, Gosselies s'incline 2-4. Le Pays Vert a également été remonté par le Stade Brainois en fin de rencontre. Le PAC fait la bonne affaire alors que Walhain subit l'égalisation du Léo dans les arrêts de jeu.

D3A Amateurs

Gosselies - St Ghislain-TH 2-4

Buts: Dehont (1-0, 17e), Steens (2-0, 38e), Heddadjil (2-1, 39e; 2-2, 57e), Toscan (2-3, 59e), El Araichi (2-4, 77e)

Durant 38 minutes, les Gosselies ont eu le match en main grâce à Dehont et Steens, ils menèrent 2-0. Puis, il y a ce but d’Heddadjiil, juste après le 2-1 qui a tout changé. St Ghislain a repris du poil de la bête, Heddadjiil égalisa à la 57e, Toscan renversa le score à la 59e, avant qu’El Araichi n’enfonce le clou.

Ent. Manage - Pont-à-Celles Buzet 0-1

But: Ficheroulle (0-1, 70e)

Qu’il est important ce but de Ficheroulle pour les Pont-à-Cellois, dans le contexte du maintien. Il permet de passer Pays Vert et de revenir à -2 sur leurs adversaires du jour.

CS Pays Vert - Stade Brainois 1-2

Buts: Ramser (1-0, 20e), Patris (1-1, 87e), Crauwels (1-2, 89e)

Les deux équipes restaient sur un 1/6 et ont envie de prendre le large par rapport aux équipes du bas. Le Pays Vert pensera tenir les trois points durant plus d’une heure, après le but de Ramser à la 20e. Mais en deux minutes chrono, les Brainois vont inverser le score et repartir avec la totalité de l’enjeu.

Léo Uccle - Walhain 1-1

Buts: Bamenga (0-1, 19e), Angeli (1-1, 91e)

Tout roulait parfaitement pour Walhain qui mena dès la 19e par Bamenga. Et puis, il y a cette exclusion du même Bamenga, pris par le juge de touche pour coup direct. Une infériorité numérique qui coûtera cher même si c’est un coup-franc d’Angeli, dans les arrêts de jeu, qui permit au Leo d’empocher une unité.



Ganshoren** - CS Brainois 1-1

Kosova Schaerbeek - AQ Mons 3-2