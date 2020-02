VIDÉOS | Grâce à Alderweireld, Tottenham s’impose dans un match fou

Tottenham s’est emparé d’un ticket virtuel pour la Ligue des Champions en allant gagner in extremis (3-2) chez le mal classé Aston Villa, dimanche pour la 26e journée de Premier League.

Avec 40 points, les Spurs finiront la journée à la 5e place, un rang qualificatif pour la C1 si l’exclusion de Manchester City de toute compétition européenne par l’UEFA pour non-respect du fair-play financier se confirme.

Cette victoire rapproche aussi les hommes de José Mourinho à une longueur seulement de Chelsea, 4e, qui reçoit Manchester United lundi.

Alderweireld buteur une fois pour chaque camp

Ce match se résumerait presque à une double histoire belge d’erreurs et de rédemptions.

Le club de Birmingham avait ouvert le score dès la 9e minute sur un centre dévié de l’ancien Lillois Anouar el-Ghazi. Hugo Lloris est resté scotché sur sa ligne et le Diable Rouge Toby Alderweireld a poussé le ballon dans ses cages (1-0).

Heureusement pour lui, il a remis son équipe à niveau d’une jolie demi-volée en pivot sur un ballon qui traînait dans la surface après un corner (1-1, 27e).

TOBYYYYY !!!!

Après son but contre son camp, @AlderweireldTob nous offre ce petit bijou face à @AVFCOfficial... Renversant #voosport pic.twitter.com/ilImnPnKdW — VOOsport (@VOOsport) February 16, 2020

Engels aussi buteur et fautif

C’est ensuite son compatriote Björn Engels, l’ancien Rémois, qui a été le héros finalement malheureux du match.

Il a d’abord concédé un pénalty juste avant la pause, transformé par Son Heung-min, son 8e but de la saison et sa 50e réalisation en Premier League, ce qui fait de lui le joueur asiatique le plus prolifique de l’histoire de la compétition.

Pour sa 1ère titularisation en 2020, @BjornEngels inscrit son 1er but de la saison en @premierleague !! Décidément, ce début d'après-midi est belge en Angleterre #voosport pic.twitter.com/kejCRbpCQd — VOOsport (@VOOsport) February 16, 2020

Engels a cru lui aussi se racheter en égalisant de la tête sur un corner parfait de Jack Grealish (2-2, 54e), mais il a tout gâché en ratant inexplicablement un long ballon dans le temps additionnel, converti par Son (3-2, 90+4).

Incroyable Son !!

Dans le temps additionnel, le Sud-Coréen profite d'une erreur de @BjornEngels pour crucifier @AVFCOfficial ! Victoire précieuse pour les joueurs de José Mourinho #voosport pic.twitter.com/5A37Pj7V5a — VOOsport (@VOOsport) February 16, 2020

Un épilogue très amer pour les Villans qui avaient pu compter sur un Pepe Reina de gala.

Le gardien de but vétéran (37 ans), appelé à la rescousse par les Villans au mercato d’hiver, avait écœuré les attaquants de Tottenham, toujours orphelins d’Harry Kane.

Dele Alli a perdu deux face-à-face importants (26e, 73e), Son Heung-Min a vu deux tentatives puissantes à quelques secondes d’écart (79e) repoussées et la frappe de Giovanni Le Celso dans le temps additionnel a été bien captée par le portier espagnol.

Aston Villa, toujours aux portes de la zone rouge (17e), regrettera aussi que Douglas Luiz n’ait pas réalisé le break à 2-0 à la 18e minute, ce qui pourrait coûter cher à la fin de la saison.