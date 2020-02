D2 - D3 Amateurs: Jette partage au bout du suspens, Meux prend un point au caractère et Rochefort s'incline à nouveau

La persévérance de Meux et Jette récompensée en fin de match et Huy bat Rochefort en deux minutes.



D2 Amateurs



20h00 Meux - La Louvière** 1-1

BUTS : Mbuba ( 0-1, 63e), Palata (1-1, 90+4)

Après un premier quart d'heure dominé par la RAAL, les échancges se sont équilibrés et les deux équipes repartaient au vestaire sur un score de 0-0. La RAAL avait eu deux grosses occasions mais n'en a pas su profiter pour ouvrir le score. À l'heure de jeu, la RAAL va trouver le chemin des filets via Mbuba et va ensutie faire face aux assauts de Meux qui va tout faire pour revenir au score et se verra récompenser en toute fin de match, avec un but de Palate dans les arrêts de jeu.

Avec 42 points, la RAAL reste 3e et Meux conserve sa 2eme place, avec 44 unités.



D3A Amateurs



20h00 Tournai - Jette* 2-2

BUTS : Suarez (0-1, 64e), Petit (1-1, 66e), Delacourt ( 2-1, 78e), Ivan Ruiz-Cerqueira (2-2, 88e)

Alors que la première période était assez pauvre, les choses se sont accélérées en seconde période avec 4 buts dans la dernière demi-heure de jeu. Avec l'exclusion de Kamara, Jette va finir la partie à dix mais parviendra à égaliser peu avant la fin pour décrocher le nul en déplacement.

Avec 38 points, Tournai reste 4e et Jette reste 2eme, avec 46 points.



D3B Amateurs

20h00 Huy - Rochefort 2-0

BUTS: Seck (1-0, 71e), Martin ( 2-0, 72e)



Huy domine la première période mais ne parvient pas à concrétiser malgré quelques occasions. En seconde période, Huy va définitivement mettre fin aux espoirs de Rochefort en plantant deux buts coups sur coups sur une tête et une reprise de volée.

Huy a sû accéléré au bon moment et mérite sa victoire. Avec 24 points, Huy reste 13eme et Rochefort conserve sa 6eme place.