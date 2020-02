Sadio Mane offre une nouvelle victoire à Liverpool pour son retour de blessure

Blessé à la cuisse depuis le 23 janvier dernier, Sadio Mane est sorti du banc samedi pour offrir les trois points de la victoire à Liverpool sur la pelouse de Norwich (0-1) dans le cadre de la 26e journée de Premier League.

Le magnifique but de l’attaquant sénégalais inscrit à douze minutes du terme, à la suite d’un contrôle en extension dans le rectangle et d’une frappe sèche placée hors de portée du gardien local Tim Krul, permet aux «Reds» de prendre 25 points d’avance sur Manchester City en tête du classement.

Divock Origi est resté toute la rencontre sur le banc de touche.

Quoi de mieux qu'un but pour fêter son retour sur la pelouse ? Mané l'a bien compris et délivre les Reds. Encore une victoire pour Liverpool FC et le titre se rapproche de semaine en semaine 🏆 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/FOJSgnFfT8