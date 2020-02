Policier liégeois blessé lors d’une fusillade: «Il a repris du poids et s’exprime de mieux en mieux»

Maxime Pans, le policier liégeois blessé lors d’une fusillade à Jupille, se porte mieux. Sa famille a donné de ses nouvelles.

On l’a appris ce samedi: le policier liégeois Maxime Pans blessé lors d’une fusillade à Jupille se porte mieux. Il est actuellement dans un centre de revalidation.

«Il est très fatigué suite aux efforts en kiné et en ergo journaliers», a expliqué son beau-père. «Il a un moral d’acier. Il mange bien et a repris du poids. Il s’exprime de mieux en mieux et il en profite pour remercier le personnel médical qui fait un travail énorme. Des gens merveilleux… Il progresse doucement, mais sûrement.»

Maxime Pans avait été blessé lors d’une fusillade survenue le 9 septembre dernier à Jupille. Il avait reçu une balle dans la tête.