Elfyn Evans creuse l’écart au rallye de Suède, Thierry Neuville toujours sixième

Elfyn Evans (Toyota Yaris) a creusé l’écart en tête du rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde WRC, à l’issue des trois premières spéciales de samedi.

Le Britannique s’est adjugé les trois scratchs de la matinée. Il compte 16.9 secondes d’avance sur l’Estonien Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe). Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) est troisième à 28 secondes, juste devant le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris), qui compte 29.3 de retard. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) reste en sixième position, à 40 secondes d’Evans.

En raison des conditions climatiques clémentes, les organisateurs ont décidé que la longue spéciale de 21,19 km à Likenäs, dimanche, ne sera effectuée qu’une seule fois.

La boucle prévue samedi matin était la même que celle de vendredi. Mais le temps plus doux a rendu les conditions de course complètement différentes. Des températures positives et une averse locale vendredi soir ont complètement changé la donne. Dans la deuxième étape de classement de la journée, il ne faisait pas moins de 10 degrés de plus que vendredi matin.

Au niveau sportif par contre, il n’y a pas eu de changement. Leader vendredi, Evans a dominé les trois spéciales de la matinée, à savoir Hof-Finnskog (21,26 km), Finnskogen (20,68 km) et Nyckelvattnet (18,94 km). Dans les deux premières, il a devancé Tänak de 3.2 puis de 3.6 secondes. Dans la troisième, Rovanperä a signé le deuxième temps, à 1 seconde d’Evans. Neuville a aligné deux quatrièmes places (+5.8 et +4.3) puis une septième (+6.3).

Dans l’après-midi, une spéciale sprint (2,8 km) est programmée à Torsby.

Le Rallye de Suède, seul rendez-vous à se disputer dans des conditions 100% hivernale, a été raccourci en raison du manque de neige et de glace. Le parcours de l’édition 2020, autour de Torsby (centre-ouest de la Suède), ne comporte plus que neuf spéciales au lieu de 19 et seulement 23,89 km chronométrés avant l’arrivée.