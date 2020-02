Le Belge contaminé par le coronavirus toujours en quarantaine à Saint-Pierre

Dix Belges, rapatriés de Chine, sont encore placés en quarantaine aujourd’hui.

Le Belge contaminé par le coronavirus est toujours placé en quarantaine à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, a indiqué la porte-parole du SPF Santé publique samedi matin. L’homme n’a développé aucun symptôme de la maladie jusqu’ici.

«La charge virale diminue mais on attend qu’elle ait tout à fait disparu chez le patient pour le libérer. Il a été testé hier et on le restera sans doute encore aujourd’hui», précise Vinciane Charlier.

Dix Belges, rapatriés de Chine, sont encore placés en quarantaine aujourd’hui. Tous sont à l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, excepté le patient testé positif qui a été hospitalisé à Saint-Pierre, centre de référence.

L’épidémie de pneumonie virale a fait plus de 1.500 morts et contaminé plus de 66.000 personnes en Chine dont au moins 1.716 parmi les médecins et les infirmiers travaillant au contact des malades, selon la commission nationale chinoise de la santé.

Un premier décès a été enregistré en France. Il s’agit d’un touriste chinois de 80 ans hospitalisé en France depuis fin janvier, a annoncé la ministre française de la Santé Agnès Buzyn. Ce décès est le «premier hors d’Asie, le premier en Europe», a-t-elle précisé.