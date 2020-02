Etterbeek inaugure la plus grande crèche de Belgique francophone

La commune d'Etterbeek a inauguré samedi matin la plus grande crèche de la partie francophone du pays. Parents et enfants ont ainsi pu découvrir la nouvelle crèche communale Aimé Dupont à même d'accueillir 161 enfants, après deux ans et demi de travaux.

Ce bâtiment de 3.600 m² est installé dans les Jardins de Fontenay-sous-Bois, situés rue des Champs 67, à deux pas de la piscine communale. Le projet, mené sous l'impulsion du bourgmestre Vincent De Wolf (MR), en charge des Grands projets et de la Petite Enfance, a permis de doubler la capacité d'accueil de la crèche jusqu'à présent limitée à 79 enfants.

Etterbeek renforce ainsi le nombre de places qu'elle propose à la population (1.326 places pour 37 milieux d'accueil d'enfants de moins de 3 ans) et dans la foulée, son taux de couverture des besoins, évalué à 72,7% en 2018 - quasi le double de la moyenne régionale.

Disposées autour d'un atrium, grand cube lumineux, les douze sections sont équipées d'un espace de jeux et d'apprentissage, d'un espace sanitaire ainsi que d'une pièce destinée au repos et à la sieste. Tous les repas sont préparés sur place dans des cuisines installées au sous-sol.

Les bureaux de la direction, du secrétariat ainsi que ceux des assistantes sociales se trouvent au rez-de-chaussée, tout comme les deux grandes salles de psychomotricité et l'espace sensoriel. Avec ce nouveau bâtiment entièrement passif et financé sur fonds propres pour un montant de 9,9 millions d'euros, la commune d'Etterbeek entend répondre concrètement aux conséquences du boom démographique de la capitale.

D'ici l'automne 2020, une nouvelle crèche communale de 21 places ouvrira également ses portes dans le cadre du contrat de Quartier durable Chasse-Gray.