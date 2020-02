Météo: de la douceur avant le passage de la tempête Dennis

Plusieurs parcs fermés

Les parcs régionaux bruxellois fermeront leurs grilles aux promeneurs téméraires dès samedi 18h00 et ne rouvriront qu’après le passage de la tempête Dennis, lundi matin.

Bruxelles Environnement recommande aux flâneurs du dimanche d’éviter, de manière générale, de circuler dans les parcs, bois et forêt et, en particulier, de déambuler sous les arbres. Dans les parcs dépourvus de dispositifs de fermeture, des avis seront affichés aux entrées et des gardiens tiendront le public informé.

Éole fera encore un peu tourbillonner lundi les feuilles des arbres dégarnis (et les parapluies) mais les espaces verts devraient à nouveau accueillir jeunes et moins jeunes pousses dans la matinée, après inspection, nettoyage et sécurisation.