Challenger de Cherbourg: Ruben Bemelmans en demi-finales du double

Ruben Bemelmans et l’Allemand Dustin Brown se sont qualifiés vendredi pour les demi-finales du double au Challenger de la Manche, joué en salle à Cherbourg sur surface dure et doté de 46.600 euros.

La paire belgo-allemande se sont imposés en deux sets 6-2 et 7-6 (7/4) et 1h11 de jeu face aux jumeaux croates Ivan et Matej Sabanov.

Ruben Bemelmans et Dustin Brown affronteront pour une place en finale les Français Dan Added et Albano Olivetti.

Ruben Bemelmans (ATP 251) avait été éliminé en huitièmes de finale du simple après une défaite 6-2, 6-4 face à l’Allemand Mischa Zverev (ATP 272).

Second Belge engagé dans le tournoi, Arthur De Greef (ATP 291) a été battu 6-3, 6-4 au 2e tour du simple messieurs par l’Italien Roberto Marcora (ATP 176/N.2).