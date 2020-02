Coronavirus: L’OMS assure ne pas avoir donné d’avis sur la tenue des JO de Tokyo

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré vendredi ne pas avoir émis d’avis sur la tenue des JO-2020 à Tokyo au regard de l’épidémie de coronavirus, mais s’est dite prête à apporter toute l’assistance technique nécessaire aux organisateurs pour qu’ils prennent leur propre décision.

«Nous n’avons pas donné d’avis au CIO (Comité international olympique) pour les Jeux olympiques dans un sens ou dans un autre, et nous ne le ferons pas», a déclaré à la presse le chef du département des urgences humanitaires de l’OMS, Michael Ryan, interrogé sur les craintes de voir l’épidémie peser sur la tenue des JO de Tokyo (du 24 juillet au 9 août).

Plus tôt dans la journée, John Coates, président du Comité de coordination du CIO, avait assuré depuis Tokyo que «le conseil que nous avons reçu de l’OMS est qu’il n’y a aucune raison de prévoir un plan d’urgence pour l’annulation ou le déplacement des Jeux».

Mais M. Ryan a indiqué qu’«à ce stade il n’y a eu aucune discussion particulière ou décision particulière prise» concernant «les événements de masse des prochains mois» dans le monde.

«Il n’est pas de notre ressort d’annuler ou pas quelque événement que ce soit», a ajouté ce haut responsable de l’OMS, qui siège à Genève.

L’OMS a pour rôle d’évaluer les risques

«Le rôle de l’OMS est d’offrir un avis technique, un soutien […] une évaluation du risque autour d’un événement», mais le maintien ou non d’une grande manifestation «est une décision qui revient aux pays hôtes et aux instances organisatrices».

Il a ajouté qu’au cours des deux dernières décennies, l’agence spécialisée de l’ONU a travaillé avec les organisateurs des JO et les pays d’accueil, et «nous leur donnerons évidemment tout l’appui et les avis techniques pour leur propre évaluation et gestion du risque concernant le Covid-19», le nom officiel de la maladie.

Tout en réaffirmant qu’aucune menace ne pèse sur les JO-2020 à Tokyo, le CIO a admis vendredi qu’il devait mener «un gros travail de communication» pour informer face à l’épidémie de coronavirus qui a déjà fait près de 1.400 morts, la plupart en Chine.

Avec 33 cas dans le pays et plus de 200 personnes en quarantaine sur un bateau au large de Yokohama, le Japon est le pays le plus touché après la Chine. Un premier décès d’une personne contaminée a été annoncé jeudi par les autorités japonaises, une femme de 80 ans dans une région voisine de Tokyo.

Jeudi, le président du comité d’organisation des Jeux de Tokyo, Yoshiro Mori, avait fustigé des «rumeurs irresponsables», en martelant qu’il n’envisageait pas de «reporter ou d’annuler les Jeux» en raison de l’épidémie de coronavirus.