Cyclo-cross: Wietse Bosmans suspendu provisoirement après un contrôle «anormal»

Champion de Belgique des élites sans contrat, Wietse Bosmans a été informé de son contrôle «anormal» mercredi par l’agence nationale antidopage et la fédération cycliste flamande.

Wietse Bosmans a présenté des «résultats anormaux» à un contrôle antidopage effectué lors des championnats de Belgique de cyclo-cross à Anvers le 12 janvier dernier. Wietse Bosmans a été provisoirement suspendu. C’est le coureur qui l’a annoncé sur Twitter vendredi.

Bosmans avait terminé 14e des championnats de Belgique, devenant champion de Belgique des élites sans contrat. Il a été informé de son contrôle «anormal» mercredi par l’agence nationale antidopage et la fédération cycliste flamande.

Qui me connaît sait que je suis droit dans mes bottes

«Je suis convaincu qu’il s’agit d’une tempête dans un verre d’eau, vu que je n’ai rien fait de mal», a déclaré le coureur. «Qui me connaît sait que je suis droit dans mes bottes. Durant toute ma carrière, j’ai pratiqué mon sport avec beaucoup de passion et de manière propre. J’ai dû me battre d’innombrables fois contre la malchance et la maladie, et je vais le faire à nouveau. Je peux me regarder droit dans le miroir, et c’est le plus important», a ajouté Bosmans, 28 ans. «Je vais tout faire pour prouver mon innocence.»

Bosmans a été suspendu provisoirement afin de clarifier la situation.