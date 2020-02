Euro 2020: la demande de tickets a doublé par rapport à 2016 et atteint un record

Avec 19,3 millions d’euros de demandes pour la première phase de vente et 9 millions de demandes pour la deuxième, les chiffres ont été doublés par rapport à l’édition précédente, en France. Au total, seuls 2,5 millions de tickets sont disponibles. Photo News

La finale de Wembley et le match de groupe entre l’Allemagne et la France sont les deux rencontres les plus populaires auprès des fans.

L’UEFA a annoncé ce vendredi avoir reçu un record de 28,3 millions de demandes de tickets en vue de l’Euro 2020, organisé l’été prochain (12 juin-12 juillet). La finale de Wembley et le match de groupe entre l’Allemagne et la France sont les deux rencontres les plus populaires auprès des fans.

Une troisième phase de vente aura lieu en avril après les barrages qui détermineront les derniers qualifiés.

Pour la finale du 12 juillet, à Wembley, l’UEFA a reçu 714.000 demandes de tickets. L’affiche du premier tour entre l’Allemagne et la France à l’Allian Arena de Munich a intéressé 710.000 personnes.

L’UEFA a déclaré que la hausse des demandes est liée au fait que le tournoi se déroulera partout en Europe, dans douze pays. Au total, 64 pour cent des demandes de tickets proviennent de ces douze pays.