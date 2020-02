Un carnaval de Tournai plus propre grâce aux gobelets réutilisables

Les gobelets en plastique jetable ne seront plus les bienvenus lors du carnaval de Tournai, qui aura lieu dans un mois.

Tout le monde a encore en tête les images désolantes des quais tournaisiens souillés, les lendemains de carnaval, par des gobelets jetables qui, par un simple coup de vent, atterrissent dans l’Escaut.

Cette vision appartiendra bientôt au passé puisque la Ville de Tournai a lancé un marché public pour pouvoir proposer aux exploitants Horeca une formule plus écologique.

Lors du prochain carnaval de Tournai, qui accueille en moyenne 20 000 personnes , les participants étancheront leur soif dans des gobelets réutilisables.

Lors du retrait de chaque verre, une caution de 1€ sera réclamée par les cafetiers qui loueront les gobelets (avec un minimun de 500 pièces) auprès du prestataire externe qui sera prochainement désigné par les autorités tournaisiennes.

«Nous sommes bien conscients que ce sont des changements importants pour les cafetiers ainsi que pour tous les acteurs du carnaval. Mais tout le monde doit jouer le jeu pour avoir un carnaval plus propre. Les retours des bistrotiers sont positifs même s’il y a des réticences vu la charge supplémentaire de travail que cela va amener. On entend s’inscrire dans cette logique pour d’autres grandes manifestations, comme les prochains championnats d’Europe de football par exemple,» soulignent le bourgmestre Paul-Olivier Delannois et l’échevine de l’Environnement, Caroline Mitri.

