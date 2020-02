Stoffel Vandoorne de retour en F1 comme pilote de réserve chez Mercedes

Bonne nouvelle pour le pilote belge: un an après son départ des paddocks de la Formule 1, il fait son retour dans l’ombre de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Stoffel Vandoorne a été officialisé comme 3e pilote de l’écurie Mercedes F1 ce vendredi lors de la présentation de l’écurie allemande pour la saison 2020. Il se partagera ce poste de réserviste avec le Mexicain Esteban Gutierrez.

