Les semaines se suivent et se ressemblent de plus en plus en football... Après un week-end de remise, puis un dimanche de remise, le CP a d'ores et déjà annoncé que les matches prévus ces 14, 15 et 16 février, du côté des équipes réserves et des jeunes régionaux, ne se joueraient pas.

Cela ne concerne, pour l'instant, ni les équipes premières (masculines et féminines), ni celles des jeunes provinciaux et semi-provinciaux.