VIDÉOS | Steven Adams inscrit le 1er trois points de sa carrière du milieu de terrain

Hier soir, Steven Adams a inscrit le premier triple de sa carrière sur un tir du milieu de terrain. Le tout à une main. Inattendu.

Le Néo-zélandais Steven Adams a surpris tous les passionnés de NBA dans la nuit de jeudi à vendredi. Le pivot de 26 ans, qui évolue dans le championnat américain depuis sept ans, a inscrit le premier trois points de sa carrière en match officiel.

Du haut de son double mètre 11, il a tenté un tir à une seule main depuis le logo de New Orleans qui a transpercé le filet. Le tout sur le buzzer, en fin de première mi-temps.

Ce panier très longue distance, inscrit de manière nonchalante, a dignement été fêté par une petite danse qui fait le tour des réseaux sociaux. À voir et à revoir!

From halfcourt, with style. ???@okcthunder 66@PelicansNBA 58



3Q on NBA LP ?? https://t.co/lZZApswzuX pic.twitter.com/IeUGehwihF