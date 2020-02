Coupe d’Italie: Ronaldo sauve la Juventus à Milan sur un penalty à la 89e minute

Le retourné de Ronaldo a été repoussé du bras par Calabria et l’arbitre, après avoir regardé la vidéo, a sifflé penalty. AFP

La Juventus ne traverse décidément pas une période faste et a été sauvée d’une nouvelle défaite par Cristiano Ronaldo, qui a obtenu et transformé un penalty pour ramener les Turinois à 1-1 sur la pelouse de l’AC Milan, jeudi en demi-finale aller de Coupe d’Italie.

Battue le week-end dernier par le Hellas Vérone en Serie A (2-1), la Juventus a échappé de très peu à un deuxième revers consécutif, qui aurait mis une grosse pression sur l’entraîneur Maurizio Sarri, déjà contesté.

Mais Ronaldo a comme souvent enfilé ses habits de sauveur et s’est occupé de tout dans le temps additionnel: son retourné acrobatique a été dévié de la main par Calabria, sanctionné d’un penalty. Le Portugais l’a transformé (90+1) et le match a fini à 1-1.

Le résultat est cruel pour Milan, où Alexis Saelemaekers est monté au jeu à la 80e minute. Les Rossoneri avaient logiquement ouvert le score par Rebic à l’heure de jeu (61e) et globalement maîtrisé la partie. Surtout, à cette égalisation tardive, il faut ajouter l’expulsion de Theo Hernandez et les cartons jaunes reçus par Ibrahimovic et Castillejo. Les trois seront suspendus lors du match retour le 4 mars à Turin, ce qui complique singulièrement la tâche du coach Stefano Pioli.

Loin d’être convaincante mercredi, la Juventus reste donc pourtant favorite pour la qualification pour la finale. Mais ses prestations sont toujours médiocres alors que la lutte pour le titre fait rage avec l’Inter Milan et la Lazio Rome et que son 8e de finale de Ligue des Champions contre Lyon approche.

Dans l’autre demi-finale, Naples a pris une option avec sa victoire 1-0 à l’extérieur mercredi contre l’Inter Milan.