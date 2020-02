Jupiler Pro League - L'Antwerp et Genk se quittent dos à dos (1-1) et restent dans le top-6

(Belga) Reporté dimanche à cause de la tempête Ciara, le duel entre l'Antwerp et Genk s'est terminé par un partage mercredi (1-1). Les Limbourgeois ont ouvert la marque par Paul Onuachu (12e, 0-1) et les Anversois ont égalisé grâce à un autogoal de Joakim Maehle (40e, 1-1). Après 25 journées, l'Antwerp est 4e avec 46 points, douze de moins que le Club Bruges mais douze de plus que Zulte-Waregem 7e. Genk (38 points) reste 6e.

Avec un déboulé d'Aurelio Buta sur le flanc droit (2e) et une reprise en un temps de Faris Haroun sur une passe de Manuel Benson (3e), l'Antwerp a donné le ton. Genk peinait notamment à cause des accélérations de Benson, un ex-Racingman, quand sur un centre de Theo Bongonda, Onuachu a sauté plus haut qu'Abdoulaye Seck pour tromper Sinan Bolat (12e, 0-1). Le gardien anversois a été plus prompt quand il a mis fin à un slalom de Maehle (18e). De l'autre côté, Thomas Didillon s'est montré hésitant sur une reprise de Dieumerci Mbokani (19e) avant de capter un envoi de Haroun (21e). L'Antwerp a continué à poser son jeu sans être vraiment tranchant. Didillon a encore bien géré des envois de Didier Lamkel Zé (32e) et de Benson dévié par son défenseur Carlos Cuesta (36e). Par contre, le gardien français a été pris à contrepied sur la déviation suivante. Alors que sur un service de Seck, Mbokani n'est pas arrivé à contrôler le ballon, celui-ci a rebondi sur Maehle (40e, 1-1). La seconde mi-temps a démarré avec le même engagement et pratiquement avec le même scénario. Alors que Buta (47e) et Lamkel Zé (48e) ont relancé l'Antwerp, Onuachu a faili marquer un deuxième but de la tête sur un coup franc de Patrik Hrosovsky (51e). Les visités ont répliqué par Benson dont le tir du gauche a été renvoyé d'un plat du pied par Didillon et sur le rebond, Sébastien Dewaest a écarté in extremis le ballon des pieds de Mbokani (54e). Des frayeurs, Bolat en a eu aussi sur un tir d'un angle fermé de Bongonda et la reprise de Hrosovsky déviée de justesse par le talon de Seck sur le rebond (63e). Le public a eu droit à de nombreux duels à une intensité plus élevée mais pas à d'autres buts. La faute en incombe à Didillon qui a sorti un envoi cadré de Lamkel Zé (76e) mais aussi à Seck, qui a empêché Junya Ito de mettre le ballon au fond alors qu'il avait dépassé Bolat (78e). (Belga)