L’Antwerp et Genk partagent, ça fait les affaires de Charleroi

En match de clôture de la 25e journée, l’Antwerp et Genk ont partagé l’enjeu ce jeudi soir (1-1). Du coup, Charleroi reste à la 3e place du classement avec 47 points pour 46 à l’Antwerp. Genk, sixième, compte désormais 38 points.

Et le vainqueur de la soirée est… le Sporting de Charleroi! L’Antwerp n’étant pas parvenu à s’imposer contre Genk, les Zèbres occupent toujours la 3e place du classement ce matin.

Pour tout dire, ni l’Antwerp, ni Genk ne méritait vraiment de s’imposer hier soir. En début de match, ce sont les Genkois qui ont ouvert le score. Bongonda a profité de certaines libertés sur son flanc pour centrer à destination de Onuachu. De la tête, le Nigérian a inscrit son 8e but de la saison. Mais à l’approche de la 40e, les Anversois ont rétabli l’égalité sur un autogoal de Maehle, consécutif à un coup franc lointain botté par Seck.

Si la première mi-temps ne fut guère emballante, la seconde a été bien plus animée. Avec des occasions pour Bongonda (60e et 75e), de Lamkel Ze (76e) ou encore Buta (86e) et Gano (90e +1) Les Genkois auraient peut-être pu aussi bénéficier d’un penalty (77e) lorsque Ito fut pris en sandwick par Seck et Bolat.

Antwerp-Genk 1-1

Arbitre: Jan Boterberg.

Cartes jaunes:Juklerod, Buta, Wouters, Lucumi

Buts:Onuachu (0-1, 11e), Maehle csc (1-1, 39e)

ANTWERP: Bolat; Buta, Seck, De Laet, Juklerod, Defour (70e de Sart), Haroun, Benson (76e Rodrigues), Refaelov (89e Gano), Lamkel Zé, Mbokani.

GENK: Didillon; Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Wouters, Cuesta, Ito (92e Limbombe), Hrosovsky, Bongonda (89e: Thorstvedt), Onuachu (91e Odey).