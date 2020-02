La Belgique collabore avec l’UEFA et Disney pour inciter les filles à jouer au football

La Fédération royale belge de football a décidé de faire partie du projet Playmakers de l’UEFA et de Disney, a-t-elle annoncé jeudi par communiqué. Playmakers est un programme mis au point pour inciter les filles à jouer au football. L’UEFA souhaite, à travers ce projet, doubler le nombre de filles jouant au football d’ici 2024.

Playmakers est un projet clé de l’UEFA, en collaboration avec Disney. Il permettra aux filles âgées de cinq à huit ans qui ne jouent pas encore au football de découvrir un environnement où leur imagination pourra s’épanouir à travers les histoires de Disney.

Les films, à commencer par Indestructibles 2, seront répartis en dix séances, où les filles joueront des scènes cultes et interpréteront les rôles de certains des personnages tout en s’adonnant à la pratique du football.

«Grâce à Playmakers, nous allons ouvrir le football à un public qui n’est pas encore familiarisé avec notre sport», explique Aleksander Ceferin, président de l’UEFA. «Disney est une marque incomparable pour raconter des histoires et, ensemble, nous avons créé un programme conçu pour ces filles, qui est à la fois inspirant et stimulant.»

Ce projet constitue une formidable opportunité pour la Fédération belge, indique-t-elle. «Les recherches démontrent qu’en adoptant une approche de coaching basée sur des histoires, et en étant collaboratif et non compétitif, l’intérêt pour la participation augmente. Nos entraîneurs se sont engagés à adopter le programme et nous attendons avec impatience le lancement des sessions dans tout le pays au début de l’année 2020», précise Katrien Jans, manager du football féminin à la Fédération belge de football.

Le naissance du projet repose sur une étude de l’Université de Leeds Beckett qui a mis en évidence les principaux besoins, désirs et motivations des jeunes filles pour découvrir le football de manière amusante.

Playmakers sera lancé dans sept pays avant un déploiement paneuropéen complet. Outre la Belgique, le programme sera lancé au printemps en Écosse, en Norvège, en Pologne, en Autriche, en Roumanie et en Serbie.

Au total, 30 clubs participent au projet en Belgique.