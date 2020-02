VIDÉO | Leandro Trossard a-t-il inhalé du gaz hilarant en soirée? Brighton va «traiter l’affaire en interne»

L’ailier belge de Brighton a été filmé en train d’inhaler du gaz avec plusieurs coéquipiers dans un bar en Espagne.

Auteur de 3 buts et 4 assists en 20 rencontres sous le maillot de Brighton, Leandro Trossard a plutôt bien réussi son passage à l’échelon supérieur. Ces derniers jours, ce sont pourtant moins les performances du Diable rouge (2 sélections, 0 cap) en Premier League qui font la une des journaux que sa vie extra-sportive.

Actuellement en pause hivernale en Espagne, les joueurs de Brighton & Hove Albion ont été filmés dans un bar en train de consommer des boissons, de fumer la chicha et... d’inhaler du gaz dans des ballons de baudruche.

Some of the Brighton players are having a good winter break it seems looool. #cpfc #bhafc pic.twitter.com/GoXaIMMvpS