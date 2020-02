Pas de nouvelles lignes pour le WEL; accompagner le patient cancéreux; une académie de musique ouverte aux malvoyants: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi 13 février.

1. «La 5G, c’est un enjeu industriel et économique pour la Belgique»

Attendues initialement en 2019, la mise aux enchères des fréquences 5G ne se fera pas avant 2021, au grand dam des trois propriétaires d’un réseau mobile en Belgique.

LIRE | Orange s’inquiète: les réseaux satureront si la 5G n’avance pas

2. Plaidoyer royal pour la protection de l’enfance

À la tribune du conseil de Sécurité de l’ONU, à New York ce mercredi, le roi a soutenu l’engagement de notre diplomatie pour les enfants happés dans les zones de conflit.

LIRE | Soutien royal à la cause des enfants

3. Le WEL restera tel quel

Le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, a annoncé le gel des dossiers concernant la création de nouvelles lignes. Les six lignes du WEL (Wallonia Easy Line) déjà existantes continueront de rouler.

LIRE | WEL: le ministère suspend la création de nouvelles lignes

4. La mobilité dans la zone Verviers: la réflexion est lancée

Le syndicat CGSP et les députés PS s’interrogent sur la mobilité en train. Ils évoquent 6 mises en place pour améliorer l’offre chez nous.

LIRE | Verviers : six idées pour améliorer le trafic ferroviaire

5. De la bienveillance et de l’accompagnement pour aider à guérir du cancer

Pour améliorer la qualité de vie des patients pendant et après leur cancer, les hôpitaux Marie Curie à Lodelinsart et André Vésale à Montigny-le-Tilleul vont se doter de centres de bien-être.

LIRE | Vers l’ouverture de deux centres de bien-être pour patients cancéreux

6. «Un aveugle, ça ne joue pas du violon». Et pourtant, à Wavre...

Les déficients visuels n’ont souvent le choix qu’entre le piano et la guitare. Mireille Vervoort a donc fondé Voir ma musique à Wavre.

LIRE | À l’académie «Voir ma musique», les malvoyants jouent aussi du violon

7. Comédien scientifique, l’homme qui fait aimer les maths

Le comédien scientifique Philippe Baraduc fait aimer les maths à des écoliers de Tournai, Mouscron et Ploegsteert. Depuis plus de dix ans, il conjugue ses deux passions: les sciences et le spectacle vivant au sein du pôle «sciences en scène» de la compagnie Al Kymia.

VIDÉO | Philippe Baraduc s’ingénie à faire aimer les maths à Tournai, Mouscron et Ploegsteert

8. Un Cwarmê en toute sécurité

Responsable de la gestion des événements, petits ou grands sur le territoire, très vaste, de la zone de police, une part du travail du commissaire Bernard Schmitz consiste à anticiper pour que tout se passe bien. «Mon carnaval serait réussi s’il n’y avait pas de bagarres, pas d’accident avec quelqu’un en état d’ivresse et si les traditions étaient correctement respectées.»

LIRE | «Mon carnaval serait réussi s’il n’y avait pas de bagarres, pas d’accident»

9. Top Chef: les Belges auront deux fois plus de chances de gagner

«Top Chef» démarre le lundi 24 février sur RTL TVI. Rencontre avec les deux candidats belges, le Sprimontois Max Zimmer et le Bruxellois Mallory Gabsi.

LIRE | Top Chef: les deux candidats belges passent à table

10. Football: Gand et l’Antwerp feront-ils cavalier seul en TV?

Peu convaincus par l’offre d’Eleven (103 millions d’euros), deux clubs de l’élite menacent de redistribuer eux-mêmes leurs droits TV de manière individuelle. Pour quelle issue?

LIRE | Droits TV : Gand et l’Antwerp compliquent le deal