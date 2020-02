VIDÉO | Marc Wilmots: «Qui est le plus fort entre Hazard et De Bruyne? Une connerie de le demander»

L’ex-coach des Diables rouges n’a pas de préférence entre les deux joyaux du football belge.

Invité dans l’émission Footissime sur la chaîne RMC Sport, Marc Wilmots s’est prêté à l’exercice du prompteur, qui consiste à compléter des phrases qui défilent sur un écran.

Alors que le prompteur affichait: «Nous avons des joueurs de classe mondiale comme Hazard et De Bruyne. Pour moi, le plus fort c’est...», l‘ex-coach des Diables rouges n’est pas tombé dans le piège et a répondu du tac au tac: «C’est une connerie de le demander.»

🗣 Un petit tacle sur Christophe Dugarry et les journalistes, un peu d'émotion et de la franchise... Marc Wilmots s'est prêté à l'exercice du prompteur dans #Footissime pic.twitter.com/X0tzIBtXyS — Footissime (@FootissimeRMC) February 12, 2020

Le Taureau de Dongelberg a ensuite étayé son point de vue en comparant les profils des deux stars de la sélection nationale belge. «Ils sont totalement différents puisque Hazard est plutôt un joueur d’un contre un et a le sens du but aiguisé alors que De Bruyne voit les choses plus vite que les autres et est plus dans la dernière passe. Il accélère le jeu. Ce sont deux joueurs du top 10 mondial.»

Le technicien de 50 ans en a également profité pour adresser un petit tacle à Christophe Dugarry, ancien coéquipier de Wilmots devenu consultant sportif. «À Bordeaux, j’ai côtoyé Christophe Dugarry et on peut dire que c’était... un fameux branleur». Voilà qui a le mérite d’être clair.