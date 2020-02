Les Belges à l'étranger - Lyon bat Marseille dans l'Olympico et se qualifie pour les demi-finales

(Belga) Le duel entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille était le choc des quarts de finale de la Coupe de France de football. Mercredi au Parc OL, les Gones de Jason Denayer, titulaire et intransigeant en défense, se sont imposés sur le plus petit écart (1-0) afin de se qualifier pour les demies.

La première mi-temps, assez fermée, aura été pauvre en occasions. Il aura fallu attendre les vingt dernières minutes pour voir le match s'emballer. Les Lyonnais de Rudi Garcia ont hérité d'un pénalty, après intervention du VAR à la suite d'une main d'Hiroki Sakai. Mais Yohann Pele a laissé l'OM dans le match en arrêtant la tentative de Moussa Dembélé. Dix minutes plus tard, Houssem Aouar, bien trouvé par Bertrand Traoré à peine monté, a envoyé une frappe puissante au fond des filets (1-0, 81e) pour donner la qualification à l'OL. Les Gones, seulement neuvièmes de Ligue 1, sont encore en lice dans trois coupes. Ils joueront donc le dernier carré de la Coupe de France, la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG (04/04) et attendent la Juventus de Turin en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain et Rennes sont déjà qualifiés pour les demi-finales alors que le dernier ticket se disputera jeudi entre Saint-Etienne et le petit poucet d'Epinal (D4). (Belga)