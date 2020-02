Ligue des Champions de volley - Troisième succès pour Maaseik, vainqueur d'Ankara

(Belga) Les champions de Belgique de volley de Maaseik se sont imposés 3 sets à 1 mercredi à la Steengoed Arena pour le compte de la 5e du groupe C de la Ligue des champions (messieurs). Le score des sets a été le suivant: 25-22, 34-36, 25-21, 25-18.

Après avoir perdu un second set aussi long qu'indécis, les troupes de Joel Banks ont trouvé les ressources nécessaires pour remporter les deux manches suivantes et ainsi signer un troisième succès sur la scène de la meilleure compétition continentale. Le joueur limbourgeois Robert Wojcik a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec la bagatelle de 24 points. Les Limbourgeois recevront Jastrzebski Wegiel le 19 février (20h30) à l'occasion de la dernière rencontre du groupe. Les Polonais, invaincus, sont en tête du groupe avec 14 points. Le Zenit Kazan est deuxième (8) devant Maaseik (7) et Ankara (1). L'autre club belge présent dans cette compétition, Roulers, est deuxième provisoirement dans le groupe E avec 8 points. Mardi, les vice-champions nationaux ont battu les Allemands Friedrichshafen 3 sets à 1 (28-26, 26-28, 25-19, 25-17). La phase de poules se déroule du 3 décembre au 19 février. Les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale. (Belga)