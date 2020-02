Kinepolis pourra rouvrir des cinémas en Belgique à partir d’août 2021

À partir du 12 août 2021, Kinepolis sera libre d’exploiter de nouveaux cinémas sans autorisation préalable.

L’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a approuvé la demande de Kinepolis de lever la restriction de croissance organique imposée en 1997: à partir du 12 août 2021, Kinepolis sera libre d’exploiter de nouveaux cinémas sans autorisation préalable, indiquent ce mercredi l’ABC et Kinépolis dans des communiqués.

Le 23 octobre 2019, la cour d’appel de Bruxelles avait décidé d’annuler la décision de l’Autorité belge de la concurrence (ABC) du 25 mars 2019 et d’autoriser Kinepolis à réaliser une croissance organique en Belgique, son marché domestique, à condition de respecter une période de transition. Afin de déterminer la durée de cette période transitoire, la cour d’appel avait renvoyé le dossier devant l’ABC.

L’ABC a fixé une période transitoire de 18 mois se terminant le 11 août 2021. Après cette date, Kinepolis pourra rouvrir de nouveaux cinémas en Belgique «même sans l’autorisation préalable de l’ABC».

Le groupe Kinepolis souhaitait ouvrir de nouveaux complexes cinématographiques en Belgique mais en était empêché par des conditions imposées par l’Autorité belge de la concurrence. Kinepolis demandait dès lors la levée des conditions qui lui avaient été imposées en 1997, lors de la fusion entre les groupes des familles Bert et Claeys et la création du groupe. Conditions qui prévoyaient notamment l’interdiction de bâtir de nouveaux complexes et de racheter un complexe concurrent sans l’accord de l’ABC. Cette interdiction avait donc été levée en octobre dernier mais il fallait encore déterminer une période de transition.

«Avec cette décision, Kinepolis espère pouvoir tourner la page de la longue procédure relative à sa croissance organique. Les autres conditions, portant notamment sur l’interdiction d’acquisitions en Belgique, restent d’application», souligne Kinepolis dans son communiqué.

«La décision prise est raisonnable. Nous avons hâte de contribuer, dans de nouvelles régions, au développement positif du marché du cinéma belge», s’est réjoui Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis.