Netflix perd Indiana Jones et 20 autres films en 3 jours

Le catalogue belge du leader mondial laisse filer une grosse poignée de films populaires.

C’est une constante dérangeante. Netflix refuse de communiquer officiellement la liste des programmes qui quitte son service.

Si le leader mondial du streaming nous martèle d’infos sur les nouveautés, la plate-forme est muette sur le front des départs.

Seul l’onglet Infos associé à une série, un film ou un documentaire est susceptible de nous indiquer une date de péremption.

C’est ainsi que le catalogue belge de Netflix se prépare à perdre 21 films en 3 jours, dont de nombreux classiques.

14 février 2020

We’re no Animals

Aram, Aram

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal

Les quatrièmes aventures d’Indiana Jones lorgnent du côté de la science-fiction, un choix qui a sérieusement divisé les fans. Internet

15 février 2020

La guerre selon Charlie Wilson

Blue Crush

Dazed and Confused

La dernière tentation du Christ

Inglourious Basterds

Comme dans le final de son Once upon a time in Hollywood, Quentin Tarantino refait l’Histoire dans Inglourious Basterds. Internet

Hop

Horton Foote’s Alone

Role Models

Scent of a Woman

8 Mile

8 Mile est inspiré de la vie du rappeur Eminem, qui interprète le rôle principal du film. Internet

Vanity Fair

Escape from Wildcat Canyon

Kill the Irishman

It’s Kind of a Funny Story

Restless Spirits

American Gangster

Denzel Washington incarne un redoutable parrain de la drogue dans American Gangster. Internet

16 février 2020

Kill Ratio