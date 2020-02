La police de Waterloo met les automobilistes en garde suite à une série de vols intrigants

La police de Waterloo met la population en garde sur un nouveau modus operandi mis en place par des malfrats depuis quelques jours.

Un nouveau modus operandi est apparemment de plus en plus utilisé par certains auteurs, à Waterloo. Il s’agit de vous voler votre marque d’immatriculation en la remplaçant par une reproduction de bonne qualité pourvue d’un sceau de la DIV découpé sur une plaque officielle également volée.

«La reproduction est suffisamment bien faite pour ne pas attirer votre attention. De ce fait, les auteurs utilisent votre marque d’immatriculation pour commettre des infractions sans que vous ayez pu la signaler volée faute de vous en être rendu compte», peut-on lire sur la page Facebook de la zone de police de Waterloo.

En regardant de plus près, vous verrez si le sceau de la DIV a été collé sur la plaque ou s'il est bien embouti - Ils encouragent donc vivement les automobilistes à vérifier régulièrement qu'ils sont toujours en possession de leur marque d'immatriculation originale. En regardant de plus près, vous verrez si le sceau de la DIV a été collé sur la plaque ou s'il est bien embouti.