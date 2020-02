VIDÉO | Pour Djokovic, le joueur idéal a le revers et le jeu de jambes de Goffin

À l’issue de la première édition de la nouvelle formule de la Coupe Davis, Novak Djokovic avait décrit son joueur de tennis idéal. Et le Serbe a fait la part belle à notre compatriote.

En marge de la Coupe Davis, Novak Djokovic a été invité à décrire son joueur idéal en sélectionnant uniquement des caractéristiques de joueurs engagés dans la compétition.

Le Serbe, numéro 1 mondial depuis sa victoire à l’Open d’Australie, a notamment choisi le revers de David Goffin, qu’il connaît bien puisqu’il a déjà affronté le Belge à huit reprises pour seulement une défaite.

«J’aime vraiment son revers à deux mains. Il le frappe plutôt à plat, ce qui veut dire qu’il aime prendre la balle très tôt. Cela lui permet de diriger l’échange. Il manque très peu de coups avec son revers. Il a un swing très naturel et peut jouer à la fois des coups croisés ou longue ligne. C’est clairement l’un des meilleurs coups de son jeu», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée ce lundi sur la chaîne YouTube de la Coupe Davis.

Au niveau du jeu de jambes, le joueur serbe a opté pour une combinaison entre lui-même, Nadal, Auger-Aliassime et Goffin. «Le plus important dans le jeu de jambes, c’est la légèreté des pieds et la capacité à changer de direction pour être en équilibre pour jouer le prochain coup», a-t-il ajouté.

En outre, Novak Djokovic a sélectionné le coup droit et la combativité de Rafael Nadal (2e à l’ATP), le talent des jeunes Canadiens Félix Auger-Aliassime (21e) et Denis Shapovalov (16e), le physique de Gaël Monfils (9e), le service de Nick Kyrgios (20e), la volée de Nicolas Mahut (6e en double) et... son propre retour.