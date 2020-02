Un obus au bord du chemin à Laplaigne

L’obus était fortement corrodé, ce qui rend sa manipulation encore plus délicate… EdA - 50494341650

Durant le week-end, un randonneur qui circulait sur un chemin de campagne à Laplaigne a eu son attention attirée par la présence d’un obus d’une quarantaine de centimètres posés contre le piquet d’une clôture.

La munition était fortement corrodée mais semblait ne pas avoir été percutée. Par sécurité, la police a été prévenue et cette dernière a fait le nécessaire pour faire venir sur place le service de déminage qui a pris en charge l’engin. On ignore de quand date cet obus et comment il est arrivé là. Il pourrait être un vestige de la célèbre bataille de l’Escaut qui, au début de la seconde guerre opposa les forces alliées (principalement canadiennes) aux troupes allemandes venant de Belgique.

Ce n’est pas la première fois que des obus similaires sont découverts dans la région.