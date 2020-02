Élections de Neufchâteau validées ou pas? Le gouverneur se prononce vendredi!

La saga des élections communales 2018 à Neufchâteau devrait toucher à sa fin ce vendredi 14 février.

C’est en effet ce jour-là, à 9 h, que le gouverneur de la province de Luxembourg va communiquer sa décision dans une audience publique au palais provincial d’Arlon.

Sauf énorme surprise, les observateurs s’attendent à ce que le gouverneur suive l’avis de la cour constitutionnel. Cette dernière a ainsi déclaré que les élections du 16 juin étaient valides, car il n’y a pas eu discrimination entre électeurs chestrolais belges et étrangers. Un recours avait été déposé par la liste Agir Ensemble pour invalider ce scrutin. Et l’avocat de la liste de Dimitri Fourny a été clair, ils n’iront pas contester la décision au conseil d’État.

Qui deviendra bourgmestre?

Si la décision est bien confirmée, il restera tout de même une grosse inconnue. Qui sera bourgmestre entre Yves Évrard, tête de liste, plus gros score de celle-ci (1 547 voix) et Michèle Mons delle Roche, l’ex-procureure du roi, deuxième score (1 264 voix)? Sachant qu’un député régional ne peut cumuler des mandats de parlementaire et de bourgmestre, sauf exceptions au rang desquelles ne figure pas le Chestrolais. L’intéressé a toujours répondu qu’il y réfléchirait le moment venu. Il devrait arriver dès vendredi matin.