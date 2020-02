Changement de circulation à la sortie de la E42 vers et depuis la France à Blandain

Lundi débute une nouvelle phase de l’aménagement du giratoire à la sortie 35 Blandain/Hertain de l’E42/A8 vers la France. Atention, les conditions de circulation seront modifiées temporairement.

Pour rappel, le chantier qui a débuté le 16 septembre dernier, permet de créer un nouveau giratoire pour accéder au nouveau parc d’activités économiques de Tournai Ouest III mis en œuvre par l’Agence de Développement Territorial IDETA. Il a aussi pour objectif d’effectuer la réfection du revêtement de la N7 entre le giratoire et le carrefour N7/route de Blandain et d’adapter la bretelle de sortie 35 Blandain/Hertain vers la N7.

La seconde phase de cet important chantier se concentrera dès ce lundi, sur la réfection des bretelles d’accès à l’autoroute, la réhabilitation de la N7 entre le nouveau giratoire et la route de Blandain, ainsi que l’aménagement du cheminement cyclo-piéton le long de la N7. Ce chantier devrait s’achever à la fin du mois de mai 2020.

Des impacts sur la circulation

Pendant cette phase du chantier, les usagers pourront partiellement emprunter le nouveau giratoire selon les conditions de circulation suivantes:

- Ceux qui circulent sur l’E42/A8 depuis Mons pourront emprunter la sortie 35 Blandain/Hertain, pour reprendre la N7 vers Tournai.

Il ne sera par contre pas possible de reprendre la N7 vers la France directement depuis le giratoire.

Les usagers sont déviés vers la rue du Faisan et la rue René Lefebvre pour rejoindre Baisieux/Blandain.

- Les usagers qui circulent sur l’E42/A8 depuis la France pourront toujours emprunter la sortie 35 pour reprendre la N7 vers Tournai.

? Il ne sera par contre pas possible de reprendre la N7 vers la France via le giratoire.

Les usagers sont déviés vers la rue du Faisan et la rue René Lefebvre pour rejoindre Baisieux/Blandain.

- Les accès de l’échangeur 35 Blandain/Hertain, vers Mons et vers la France seront fermés.

? Les usagers qui souhaitent monter sur l’autoroute vers la France ou vers Mons sont invités à emprunter l’échangeur de Marquain.

La circulation reste interdite sur la N7 dans les deux sens entre le carrefour avec la route de Blandain et le nouveau giratoire.

? Une déviation est mise en place dans les deux sens via le chemin du Faisan et la rue René Lefebvre.

Réalisé en collaboration avec le Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, partenaire de la SOFICO, ce chantier représente un budget total de 1 895 036,93€ (HTVA) dont 714 370,82€ à charge de la SOFICO et 1 180 666,11€ à charge d’IDETA et conventionné via un financement en plan Marshall.