Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Le candidat démocrate Andrew Yang annonce se retirer de la course à la Maison Blanche

(Belga) Le candidat démocrate Andrew Yang a annoncé mardi, peu après la fermeture des bureaux de vote de la primaire du New Hampshire, où les premiers résultats ne lui donnaient pas plus de 3% des suffrages, qu'il se retirait de la course à la Maison Blanche.

"Vous savez que je suis un matheux et il est évident ce soir d'après les chiffres que je ne vais pas gagner cette course", a expliqué à ses partisans l'entrepreneur de 45 ans, qui avait pour proposition phare l'instauration d'un revenu universel pour tous les Américains. (Belga)