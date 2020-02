PHOTOS | Ferrari présente la SF1000, comme 1000 Grands Prix

Présente depuis les débuts de la Formule Un, Ferrari a présenté mardi à Reggio d’Émilie (nord de l’Italie) sa nouvelle monoplace, la SF1000, comme le nombre de Grands Prix disputés qu’atteindra cette saison l’écurie italienne.

«C’est une année très particulière. Ce sont les 70 ans de la F1, nous sommes là depuis le début et nous allons atteindre le chiffre de 1000 Grands Prix, ce qui est quelque chose d’incroyable», a déclaré Mattia Binotto, le «team principal» de l’équipe.

Pour l’occasion, la Scuderia a rompu avec ses habitudes et a présenté son nouveau bolide hors de son fief de Maranello, sur la scène du théâtre Romolo Valli de Reggio d’Émilie.

«C’est un endroit très important pour notre pays. C’est dans cette ville qu’a été créé le drapeau tricolore, devenu celui de l’Italie. Et Ferrari est fière de l’Italie et de représenter l’Italie», a expliqué John Elkann, président du groupe Ferrari.

Plus étroite que la SF90 de la saison dernière, d’un rouge plus profond aussi, la SF1000 doit permettre à la Scuderia de croire à un titre qui lui échappe depuis longtemps, 12 ans pour les pilotes et 11 pour les constructeurs. Photo News

«Peut-être qu’elle ressemble beaucoup à la SF90, mais je peux vous assurer qu’elle est très différente», a déclaré Binotto.

«On doit encore progresser, notamment sur la fiabilité», a-t-il ajouté, rappelant que Ferrari, comme les autres équipes, devait affronter «le double défi» de préparer en parallèle la saison à venir mais aussi la suivante, qui verra l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement. Photo News

Les deux pilotes de l’écurie, l’Allemand Sebastian Vettel et le Monégasque Charles Leclerc, ont de leur côté dit leur impatience de piloter leur nouvelle voiture, qui sera en piste dès la semaine prochaine pour les essais de pré-saison à Barcelone. Le premier Grand Prix de la saison aura lieu le 15 mars, en Australie. Photo News

«Je l’aime beaucoup. Elle est beaucoup plus étroite à l’arrière que l’an dernier et elle est aussi plus rouge, c’est encore mieux. Je suis impatient de la conduire, c’est encore plus fascinant que de la regarder», a déclaré Vettel, quadruple champion du monde avec Red Bull et deux fois vice-champion du monde avec Ferrari, qu’il a rejoint en 2015.

«Maintenant je connais l’équipe, la voiture, les gens», a de son côté déclaré Leclerc, auteur la saison dernière de débuts spectaculaires pour la firme au cheval cabré (deux victoires et 4e du championnat du monde) et prolongé durant l’hiver jusqu’en 2024.

«Ça va être un beau challenge. Je suis prêt à apprendre de mes erreurs pour devenir un pilote encore meilleur», a-t-il ajouté.

La saison passée, l’association entre l’expérimenté Allemand, 32 ans, et le jeune Monégasque, 22 ans, avait tourné au duel, lequel avait atteint son paroxysme lorsque les deux pilotes s’étaient percutés durant le Grand Prix du Brésil.

Charles Leclerc avait dominé son coéquipier avec 264 points, contre 240 à Sebastian Vettel.