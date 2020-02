FED CUP | La Belgique dans un groupe avec l’Australie et la Biélorussie lors de la phase finale

Elise Mertens, Kirsten Flipkens and Co connaissent leurs adversaires dans la poule B de la phase finale de la nouvelle édition de la Fed Cup de tennis. Il s’agit de l’Australie et de la Biélorussie.

La fédération internationale (ITF) a procédé au tirage au sort des quatre groupes des trois formations qualifiées pour se jouer le titre 2020, du 14 au 19 avril sur terre battue à Budapest, la capitale hongroise.

Le capitaine de l’équipe belge Johan Van Herck, interrogé juste après le tirage, a déclaré: «Tous les groupes sont difficiles. Nous savons qu’en Fed Cup, comme en Coupe Davis, tout est possible. Nous savons que nous pouvons bien faire et nous allons nous préparer en ce sens.»

L’Australie, finaliste l’an dernier et 2e au classement ITF, est emmenée par le N.1 mondiale Ashleigh Barty et peut aussi s’appuyer sur Ajla Tomljanovic (WTA 57) ou encore la très expérimentée Samantha Stosur (WTA 25 en double/35 ans), désormais spécialiste du double.

Le bilan des rencontres entre Belges et Australiennes est favorable aux Océaniennes (5-3) mais les trois dernières rencontres ont été gagnées par nos représentantes. Elles remontent toutefois à la grande époque des Justine Henin et Kim Clijsters (2000, 2001, 2002).

La Biélorussie, 5e nation mondiale, comptera sur Aryna Sabalenka (WTA 13), l’habituelle partenaire en double d’Elise Mertens. Aliaksandra Sasnovich (WTA 113) s’est associée à Sabalenka pour venir s’imposer aux Pays-Bas 2-3 et gagner son billet pour Budapest. L’ancienne N.1 mondiale Victoria Azarenka (WTA 53) peut aussi figurer dans l’équipe en cas de besoin. Belges et Biélorusses n’ont jamais joué l’une contre l’autre.

Les quatre équipes qui émergeront en tête de leur groupe seront qualifiées pour les demi-finales. Si la Belgique s’impose dans le groupe B, elle rencontrera pour une place en finale le vainqueur du groupe D qui réunit la République tchèque (invitée en tant que vainqueur de six des 9 dernières éditions/ITF 4), l’Allemagne (ITF 6) et la Suisse (ITF 11).

Vendredi et samedi derniers, à Courtrai, Elise Mertens, Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens ont éliminé le Kazakhstan 3 victoires à 1 et ont ainsi obtenu leur qualification pour la dernière semaine de la nouvelle formule de l’officieux championnat du monde par équipes de tennis féminin.

Le calendrier de cette phase finale de la Fed Cup 2020 sera établi lundi prochain a fait savoir l’ITF.

Résultats du tirage de la phase finale effectué mardi à Budapest:

Groupe A: France (tenante du titre/ITF 1), Russie (ITF 7), Hongrie (pays organisateur/ITF 15)

Groupe B: Australie (finaliste 2019/ITF 2), Biélorussie (vainqueur aux Pays-Bas 2-3/ITF 5), Belgique (ITF 12)

Groupe C: États-Unis (ITF 3), Espagne (ITF 9), Slovaquie (ITF 10)

Groupe D: République tchèque (invitée en tant que vainqueur de six des 9 dernières éditions/ITF 4), Allemagne (ITF 6), Suisse (ITF 11).