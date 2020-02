Assises Luxembourg - Un vieil ami avait assisté à la première scène de coups

Un vieil ami des protagonistes du dossier, âgé aujourd'hui de 74 ans, a été entendu mardi, comme témoin, devant la cour d'assises du Luxembourg, au procès de Giovanni Damilot accusé du meurtre de Jean-Sébastien Spoiden, dans la soirée du 24 février 2018 à Les Hayons (Bouillon). L'accusé avait frappé la victime, à coups de hachette, lors d'une dispute sur fond d'alcool chez Jean-Sébastien Spoiden. Le témoin avait, lui, assisté à une première altercation plus tôt dans la soirée alors qu'il était venu manger chez Jean-Sébastien Spoiden.

Lorsque le septuagénaire est arrivé à Les Hayons, Giovanni Damilot était déjà là.

"Ils étaient déjà torchés mais Jean-Sébastien était très gentil comme d'habitude", a évoqué le témoin. Le ton est monté et Giovanni Damilot a alors mis des "baffes" à Jean-Sébastien Spoiden qui, selon le témoin, a eu du mal à se remettre debout. Le motif de la dispute aurait été des remarques sur l'état de propreté de la maison que la victime avait prêté durant quelques jours à l'accusé.

"Je suis parti mais j'étais un peu inquiet", a aussi expliqué le septuagénaire. Avant de rentrer chez lui, il avait d'ailleurs fait un crochet par Muno pour passer chez la sœur et le beau-frère de Jean-Sébastien Spoiden - par ailleurs oncle de l'accusé - pour leur relater la scène. Le beau-frère ne s'est pas inquiété outre mesure.

"Mais nous étions loin d'imaginer ce qui allait se passer", a souligné le témoin.

Plus tard dans la soirée, une deuxième dispute avait éclaté, alors que Giovanni Damilot et Jean-Sébastien Spoiden étaient seuls. Au cours de celle-ci, l'accusé avait arraché une hachette des mains de la victime, alors qu'elle était en train de couper du bois pour alimenter son poêle à bois. Giovanni Damilot avait utilisé l'outil pour porter des coups. Le dimanche soir, soit le lendemain des faits, le septuagénaire, toujours inquiet était repassé devant la maison à Les Hayons.

"J'ai vu que la maison était plongée dans le noir, je me suis dit que le gamin était peut-être allé à Muno chez sa sœur et son beau-frère, Je me suis rendu aussi à Muno devant chez eux. J'ai vu que l'on venait d'éteindre les lumières et j'ai conclu que tous était parti dormir", a-t-il encore expliqué mardi devant la cour d'assises.

Le corps de Jean-Sébastien Spoiden avait finalement été découvert le mardi, dans la cave de son habitation. L'ami de la famille a été averti du décès par le beau-frère de la victime.

"J'étais déjà persuadé que c'était Giovanni", a aussi déclaré le témoin.

Considéré comme suspect, Giovanni Damilot avait fini par passer aux aveux devant les enquêteurs.