La Sister’House pour les femmes migrantes sans-abri va fermer: 100 femmes à la rue

Le Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés lance un appel aux citoyens et au secteur privé pour trouver un bâtiment afin d’accueillir en urgence la «Sister’s House», l’hébergement collectif à destination des femmes migrantes sans-abri dont plusieurs sont enceintes.

La convention d’occupation précaire permettant à l’ASBL d’organiser l’accueil arrivant à son terme, la Sister’s House, le dispositif d’accueil pour femmes migrantes en transit de la Plateforme Citoyenne, fermera ses portes le 29 février prochain. Il nous reste donc 2 semaines pour reloger une petite centaine de femmes!

Au cœur de l’hiver, ce sont donc entre 70 et 100 femmes qui se trouveront sans solution d’hébergement et sans possibilité de bénéficier d’une prise en charge adaptée à leurs besoins, à la fin de ce mois. L’angoisse se fait de plus en plus présente car, malgré une étroite collaboration avec les communes bruxelloises et la Région bruxelloise dans la recherche de bâtiments vides à occuper, aucune solution ne semble se profiler.

La Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés lance donc un appel de détresse vers les propriétaires et les entreprises privées pour trouver un bâtiment capable d’accueillir entre 70 et 100 femmes.

Les femmes migrantes, discrètes et si vulnérables!

Parmi les personnes prises en charge par la Plateforme Citoyenne, les équipes de terrain constatent la présence et l’extrême vulnérabilité de femmes.

Isolées et méfiantes, leur parcours cumule les violences de genre et les sévices subis tout au long de leur parcours migratoire, qui a souvent duré plusieurs années. Avec pour conséquence, des problèmes psycho-médicaux socio à prendre en charge.

Depuis novembre 2018, la prise en charge des femmes migrantes en transit est organisée autour d’un dispositif d’accueil - la «Sister’s House», géré par la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés, en collaboration avec les organisations partenaires regroupées au Hub humanitaire (Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, SOS Jeunes, Croix-Rouge), avenue du Port à 1000 Bruxelles.

Á l’instar de la Porte d’Ulysse, qui accueille chaque soir 350 hommes à Haren, la Sister’s House ne dispose que de 30 places et compte sur l’hébergement citoyen pour offrir une moyenne de 38 places supplémentaires tous les soir (entre 20 et 70 de plus que les places disponibles dans le lieu d’accueil).

Depuis son ouverture, ce lieu a permis de trouver un hébergement à plus de 450 femmes migrantes sans abri à Bruxelles pour un total de 12.200 nuitées offertes. Fonctionnant uniquement grâce aux dons et à une équipe de plus de 140 citoyennes bénévoles qui se relaient pour assurer une présence quotidienne sur place, le lieu d’hébergement, rendu possible à travers une convention d’occupation précaire avec la Commune d’Ixelles, fermera ses portes ce 29 février.

La Sister’s House au Hub humanitaire

En prolongation de l’hébergement, le travail d’information et d’orientation est également pris en charge par l’équipe de la Sister’s House présente au Hub humanitaire avec les organisations partenaires qui assurent le suivi psycho-médico-social - Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, SOS Jeunes, Croix-Rouge, - et le SISA, service socio-juridique de la Plateforme Citoyenne.

L’invisibilité des femmes migrantes en transit parmi le public du Parc Maximilien a été inversée avec l’ouverture de la Sister’s House: les réalités et les besoins sont aujourd’hui connus et documentés, et nécessitent une réponse adaptée.

Il est donc urgent de trouver une solution pérenne pour ces femmes en danger!