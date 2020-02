Le match du 25 janvier avait été arrêté à cause du brouillard. Il est rejoué dans son intégralité ce mardi soir. Photo News

Le fameux match arrêté il y a 17 jours se rejoue ce mardi soir.

Arrêté le 25 janvier à cause du brouillard alors que le marquoir indiquait 1-0 pour les Zèbres après 36 minutes, la rencontre entre Charleroi (4e) et Malines (8e) redémarre à 0-0 et pour 90 minutes à partir de 20h30.

Suivez les faits marquants du match en direct et en vidéos grâce à notre module de live: